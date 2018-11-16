Польские фаны на матче с Чехией вывесили провокационный баннер с упоминанием Львова. ФОТО

Об этом сообщает Troublemakers & Ultras Action в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Польские фаны разместили провокационную надпись на фоне полотна в цветах польского флага.

Футбольные ультрас из Польши регулярно устраивают антиукраинские провокации. В частности, в 2015 году болельщики польской "Легии" во время матча Лиги Европы против луганской "Зари" вывесили баннер, где на фоне польского флага разместили названия городов Львов и Вильнюс. Во время матча между "Зарей" и "Легией" в Киеве произошли столкновения в центре украинской столицы.

Напомним, что баннеры политического содержания запрещено демонстрировать во время футбольных матчей.