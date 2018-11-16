В мосту над Броварским проспектом в Киеве образовался провал. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

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По словам сотрудников коммунальной службы, лопнувшую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8 утра во время планового объезда. Однако, как выяснилось позже, чинить мост начали только в полдень. В итоге образовался провал, который занял почти всю ширину тротуара. Полоса в сторону бульвара Перова перекрыта для движения транспорта.

Движение по мосту в первой полосе также ограничили, однако коммунальщики утверждают, что это на несколько часов, а проезд к вечеру восстановят. Также, по их мнению, такую деформацию могла вызвать тяжелая техника, например, снегоуборочная машина, которая вероятно заехала на тротуар.





