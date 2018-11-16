Транспортный коллапс в Херсоне: на маршрут вышло 77 автобусов из 489, стоимость проезда возросла до 8 грн. ФОТО

Об этом сообщает местное издание Херсон.Daily, передает Цензор.НЕТ.
Так, на маршрут вышло только 77 автобусов из 489. Некоторые частные предприятия не выпустили в рейс ни одной машины.
Поэтому активисты Херсона требуют от городского главы Владимира Николаенко и руководства гортрансуправления расторгнуть договоры с маршрутчиками-саботажниками и уволить директора КП Херсонкоммунтранссервис за поддержку забастовки перевозчиков.
Отметим, 9 ноября Херсонский окружной административный суд удовлетворил иск депутата горсовета Дмитрия Ильченко о приостановлении действия нового тарифа на перевозку в 6 гривен вместо четырех гривен.