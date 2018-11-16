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16.11.18 17:26

Транспортный коллапс в Херсоне: на маршрут вышло 77 автобусов из 489, стоимость проезда возросла до 8 грн. ФОТО

В Херсоне перевозчики самовольно установили тариф в 8 гривен, как протест против отмены решения исполкома о повышении тарифа на проезд с 4 до 6 грн.

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Об этом сообщает местное издание Херсон.Daily, передает Цензор.НЕТ.

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Так, на маршрут вышло только 77 автобусов из 489. Некоторые частные предприятия не выпустили в рейс ни одной машины.

Транспортный коллапс в Херсоне: на маршрут вышло 77 автобусов из 489, стоимость проезда возросла до 8 грн 01

Поэтому активисты Херсона требуют от городского главы Владимира Николаенко и руководства гортрансуправления расторгнуть договоры с маршрутчиками-саботажниками и уволить директора КП Херсонкоммунтранссервис за поддержку забастовки перевозчиков.

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Отметим, 9 ноября Херсонский окружной административный суд удовлетворил иск депутата горсовета Дмитрия Ильченко о приостановлении действия нового тарифа на перевозку в 6 гривен вместо четырех гривен.

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