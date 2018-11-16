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16.11.18 18:17

Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

16 ноября правоохранителями задокументирован факт получения Председателем комиссии по реорганизации одного из государственных предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности крупной взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура 01

Установлено, что указанное должностное лицо требовало и получило взятку в размере 275 тыс. гривен от руководителя одного из ООО за перечисление на счет этого общества бюджетных средств в размере 1,5 млн гривен за выполненные по договору работы.

16 ноября руководитель указанного ООО, который действовал под контролем правоохранительных органов, в Киеве передал чиновнику через посредника указанную сумму взятки, что было задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура 02

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Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура 03

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства у задержанного изъяты.

Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура 04

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Задержанному чиновнику готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранение его от должности и наложение ареста на изъятое имущество.

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