Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Установлено, что указанное должностное лицо требовало и получило взятку в размере 275 тыс. гривен от руководителя одного из ООО за перечисление на счет этого общества бюджетных средств в размере 1,5 млн гривен за выполненные по договору работы.
16 ноября руководитель указанного ООО, который действовал под контролем правоохранительных органов, в Киеве передал чиновнику через посредника указанную сумму взятки, что было задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства у задержанного изъяты.
Задержанному чиновнику готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранение его от должности и наложение ареста на изъятое имущество.