Владелец незаконной заправки в Запорожской области задержан за попытку подкупить полицейского. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Во время проведения мероприятий по противодействию нелегальной деятельности сотрудниками Управления защиты экономики (УЗЭ) в Запорожской области было обнаружено АЗС, которая функционировала без предусмотренных разрешительных документов. Владелец теневой заправки, которая реализовывала горюче-смазочные материалы в селе Малая Белозерка, что в Васильковском районе - 58-летний местный предприниматель.

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Чтобы полицейские не дали хода происшествия, мужчина сразу прибыл к начальнику межрайонного отдела УЗЭ НПУ и предложил "свое" решение вопроса. Денежное вознаграждение сотруднику подразделения и ответственному работнику, который проводил проверку, в обмен на не направление материалов проверки в компетентные органы и дальнейшее лояльное отношение.

О таком предложении было немедленно сообщено руководству ДЗЭ НПУ и работникам Запорожского управления ДВБ НПУ. По материалам внутренней безопасности полиции СУ ГУНП области, в процессуальным руководством прокуратуры, было начато уголовное производство по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу.

Совместными действиями мужчину задержали в служебном кабинете чиновника УЗЭ НПУ в порядке ст.208 УПК и изъяли предоставленные им пять тысяч гривен в качестве взятки. Продолжаются мероприятия по объявлению предпринимателю подозрения и избрании меры пресечения".

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