Порошенко принял делегацию Национального демократического института США и Европейского Парламента. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства обсудил с представителями НДИ и ЕС прогресс на пути реформ в государстве, предвыборную ситуацию в стране и последнее развитие событий на оккупированных Россией территориях Украины - на Донбассе и в Крыму.

Президент назвал примеры вмешательства России в избирательный процесс в Украине и призвал западных партнеров усилить санкционный давление на страну-агрессора.

Петр Порошенко высоко оценил твердую поддержку Украине со стороны ее партнеров и союзников в вопросе противодействия российской агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности государства.

Во время встречи также говорилось о том, что президентские и парламентские выборы в Украине в 2019 году в коем случае не является препятствием ни для минского, ни норманнского процессов".

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