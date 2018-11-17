Гражданина РФ не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане. ФОТО

На пункте пропуска в аэропорту "Жуляны" пограничники не пропустили через границу гражданина РФ, у которого на чемодане располагалась антиукраинская символика, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"Вчера на пункте пропуска "Жуляны" во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси пограничным нарядом обнаружен чемодан, на ручке которой содержалась антиукраинская символика, а именно – георгиевская лента", – говорится в сообщении.





Читайте на Цензор.НЕТ: Нардеп Добкин надел запрещенную в Украине георгиевскую ленту в Берлине. ФОТО

Вскоре правоохранители установили личность владельца чемодана.

"Им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денежное обеспечение", – отметили в пресс-службе.

Как отмечается, в связи с запретом символики, с которой прибыл гражданин РФ, в Украине лицу отказали в пересечении государственной границы. Ему также запрещен въезд в страну сроком на три года.

Также на Цензор.НЕТ: "Закон этот действует", - Крищенко сообщил, что украинцы все реже используют запрещенную символику