Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
17.11.18 15:00

Мемориальную доску погибшему на Донетчине морпеху Максиму Авдиенко открыли в Сновске. ФОТО

Во вторник, 13 ноября, в высшем профессионально-техническом училище лесного хозяйства города Сновск (ранее Щорс) Черниговской области состоялось открытие памятной мемориальной доски в честь погибшего на востоке страны старшего матроса 36-й отдельной бригады морской пехоты Максима Александровича Авдиенко.

Мемориальную доску погибшему на Донетчине морпеху Максиму Авдиенко открыли в Сновске. ФОТО

Об этом на своей странице сообщает местное издание "Высокий Вал", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Воина 56 ОМПБ Александра Лукьянца, который умер в зоне ООС, похоронят завтра в Запорожской области

"Почетное право открыть мемориальную доску предоставили майору Александру Бардакову и майору Виктору Зачепе.

В этот день на торжествах не было отца Максима - Александра Авдиенко. Он проходил комиссию, потому что твердо решил продолжить дело сына и уйти воевать в зону операции объединенных сил", - сообщает издание.

Мемориальную доску погибшему на Донетчине морпеху Максиму Авдиенко открыли в Сновске 01

Максим Александрович Авдиенко родился 29.01.1998 года в селе Горск Сновского района Черниговской области. Жил в Сновске.

В 2013-м парень закончил 9 классов Горной средней школы и поступил в Сновское высшее профессиональное училище лесного хозяйства, которое окончил в 2016 году по специальности "озеленитель, лесник, егерь", сразу после чего, в конце июля 2016 года, подписал с ВСУ контракт. Сначала проходил обучение в 184-м учебном центре в Старычах, по завершению которого прибыл в свое подразделение.

Старший матрос, номер расчета зенитно-артиллерийского взвода роты огневой поддержки 503-го отдельного батальона морской пехоты.

Читайте также: За сутки на Донбассе погиб боец. Враг более 10 раз обстрелял позиции ОС

В июле 2016-го года Максим женился, а 2 августа вернулся в зону боевых действий.

Погиб 5 сентября в 18:45 в районе населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время обстрела наших позиций из противотанковых гранатометов.

Мемориальную доску погибшему на Донетчине морпеху Максиму Авдиенко открыли в Сновске 02

Похоронен 8 сентября в Горске. У него остались родители, брат и жена.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100