В венгерском городе Сегед открыли памятник жертвам Голодомора. ФОТОрепортаж

В венгерском городе Сегед 16 ноября открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932–1933 годов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Венгрии.

В церемонии открытия памятника приняли участие госсекретарь министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр и посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Голодомор был попыткой советской власти сломать украинский народ", – заявил Мадьяр.

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Он отметил, что сталинский режим видел в украинцах главного врага.

"Украина выстояла в этом испытании, и в 90-х годах получила независимость. Сегодня она является самостоятельным государством, которое, подобно венграм, может надеяться на более счастливое будущее. История доказала, что украинский народ настолько силен, чтобы не идти против кого-то для того, чтобы укрепить собственную идентичность", – отметил госсекретарь.

Напомним, 7 декабря 2016 года Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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Геноцидом Голодомор уже признали Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Португалия и Венгрия, а также 19 американских штатов и Сенат США.