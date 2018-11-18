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18.11.18 11:35

Контрабандисты пытались вывезти в Молдову сигарет на 200 тысяч гривен. ФОТО

Сигареты везли на автомобиле с литовской регистрацией. И машину, и товар передали сотрудникам ГФС.

В Одесской области правоохранители задержали контрабандистов, пытавшихся вывезти из Украины сигареты без акцизных марок общей стоимостью 200 тысяч гривен. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"В легковом автомобиле "Фольксваген" литовской регистрации кроме водителя, гражданина Украины, ехал еще и пассажир, также наш соотечественник. В багажнике и салоне иномарки они везли 9 ящиков сигарет без акцизных марок", – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины, опубликованном в воскресенье утром.

Контрабандисты пытались вывезти в Молдову сигарет на 200 тысяч гривен 01

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На двух граждан Украины – жителей Одесской и Николаевской областей, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 202 КУоАП.

Обнаруженные сигареты и автомобиль переданы сотрудникам ГФС.

Контрабандисты пытались вывезти в Молдову сигарет на 200 тысяч гривен 02

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