Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Активисты намерены были выдвинуть ряд требований, связанных с правами трансгендерных людей, а также почтить память тех, кто погиб из-за трансфобии.
В то же время возле красного корпуса университета им. Т. Шевченко собрались активные противники марша трансгендеров, включая представителей радикальных организаций и религии.
Возле станции метро "Университет" в сторону участников марша неизвестные бросили дымовые шашки, но столкновений удалось избежать.
Под контролем правоохранителей участники марша зашли в метрополитен. Для этого на станцию метро "Университет" временно не пускали пассажиров, но со станции людей выпускали.
В результате нападения, пострадали две девушки, которых увезла скорая.
Фото, видео - Олег Богачук