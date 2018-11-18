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18.11.18 13:38

Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле красного корпуса университета им. Т. Шевченко сегодня, 18 ноября, должна была состояться акция "ТрансМарш 2018" в поддержку трансгендерных людей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Активисты намерены были выдвинуть ряд требований, связанных с правами трансгендерных людей, а также почтить память тех, кто погиб из-за трансфобии.

В то же время возле красного корпуса университета им. Т. Шевченко собрались активные противники марша трансгендеров, включая представителей радикальных организаций и религии.

Возле станции метро "Университет" в сторону участников марша неизвестные бросили дымовые шашки, но столкновений удалось избежать.

Под контролем правоохранителей участники марша зашли в метрополитен. Для этого на станцию метро "Университет" временно не пускали пассажиров, но со станции людей выпускали.

В результате нападения, пострадали две девушки, которых увезла скорая.

Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 01
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 02
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 03
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 04
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 05
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 06Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 07
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 08Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 09

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Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 10
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 11
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 12
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 13Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 14
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 15
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 16Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 17
Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая 18

Фото, видео - Олег Богачук

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