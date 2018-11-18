Акцию трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками: двух человек забрала скорая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Активисты намерены были выдвинуть ряд требований, связанных с правами трансгендерных людей, а также почтить память тех, кто погиб из-за трансфобии.

В то же время возле красного корпуса университета им. Т. Шевченко собрались активные противники марша трансгендеров, включая представителей радикальных организаций и религии.

Возле станции метро "Университет" в сторону участников марша неизвестные бросили дымовые шашки, но столкновений удалось избежать.

Под контролем правоохранителей участники марша зашли в метрополитен. Для этого на станцию метро "Университет" временно не пускали пассажиров, но со станции людей выпускали.

В результате нападения, пострадали две девушки, которых увезла скорая.















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Фото, видео - Олег Богачук