Kia вылетела на обочину проспекта Победы в Киеве и врезалась в подземный переход: водитель погиб. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові.Еспресо".

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Так, водитель автомобиля Kia Ceed, двигаясь в направлении центра, не справился с управлением и выехал на обочину. Скорость была такой, что машина сначала снесла опору дорожного знака а затем, двигаясь между деревьями и столбами около 50 метров, едва не въехала в подземный переход.

Остановилось авто только после столкновения с парапетом подземного перехода. Удар пришелся как раз в водительское место.

Кроме полиции на помощь приехали службы ГСЧС и скорая помощь. Хотя спасатели и помогли вытащить мужчину, однако помощь последних не понадобилась. Медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть.











