Неизвестные избили сторонницу "Руха нових сил" Олишевскую: у нее сотрясение мозга, трещина в кости, многочисленные ушибы. ФОТО

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"У меня сотрясение мозга, трещина в руке, ноге (вообще встать не могу), многочисленные ушибы.Трое молодых людей, ждали под подъездом, судя по количеству окурков - не один час. Нападение было совершено молча и мгновенно. Так как я была не одна, меня защищали, как могли, но цель была достигнута. Исчезли так же мгновенно, как и напали", - написала она.

При этом, по словам Олишевской, полиция, прибыв на место происшествия, задержала и доставила в управление ее защитников, которых вскоре отпустили.

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"Очень хорошо, что рядом со Светланой на этот раз были люди, которые способны ее защитить... Осознаю - нас в очередной раз пытаются загнать и запугать. Но по отношению к нам - это бесполезные ожидания", - написал друг Светланы Назар Приходько, который находился с ней рядом в момент нападения.