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18.11.18 16:22

В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На место прибыл спецназ, одного из наиболее активных участников столкновений также взяли под стражу.

На Майдане Независимости в Киеве полицейские задержали помощника народного депутата Надежды Савченко Валерия Мисийко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 01
В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 02

При появлении полицейских Мисийко предъявил удостоверение помощника народного депутата. Сопровождавшие его люди, в числе которых была и сестра нардепа Вера Савченко, попытались оттеснить полицейских. Сам Мисийко тоже сопротивлялся задержанию, пытаясь отойти в сторону.

Стражи порядка окружили мужчину и надели на него наручники. Вера Савченко попыталась пробиться к Мисийко, но полицейские ее оттеснили.

В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 03
В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 04

На место событий прибыло подкрепление: спецназовцы в бронежилетах выстроились цепочкой, отгородив Мисийко от сторонников.

В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 05

В результате полицейские задержали также одного из участников столкновений, который особенно активно пытался помешать им задерживать помощника нардепа.

В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 06
В Киеве задержали помощника Савченко Мисийко, сторонники пытались отбить его у полиции 07

Причины задержания в полиции пока не озвучивают.

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