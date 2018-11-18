Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
18.11.18 21:31

Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 ноября, в селе Белозирка Лановецкого района Тернопольской области состоялось прощание с Русланом Романюком.

Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Лановецкой райгосадминистрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпер, подозреваемый в убийстве майдановца Храпаченко, стрелял со здания клуба Кабмина, - адвокат

Отметим, что Руслан Богданович Романюк родился в 1977 году. Он был участником АТО/ООС, на контрактной службе находился с 2016 года. В последнее время службу нес в Мариуполе.

Тело военнослужащего обнаружили 14 ноября в центральной части Днепра, на площади Старомостовой, в заброшенном здании вблизи вокзала, с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушения.

По информации местного издания "20 минут" Руслан Романюк ехал в отпуск в родное село. На железнодорожном вокзале Днепра у него украли документы и личные вещи и он почти неделю жил на вокзале, ждал восстановления документов. Ему помогали волонтеры, поскольку он остался без денег, они его и узнали, когда нашли тело.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску погибшему на Донетчине морпеху Максиму Авдиенко открыли в Сновске. ФОТО

У него осталась только тетя. Мать живет в РФ и на погребение не приехала.

Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 01
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 02
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 03
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 04
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 05
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 06

Также смотрите: Дело об убийстве Ноздровской будет рассматривать суд присяжных. ФОТОрепортаж

Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 07
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 08
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 09
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 10
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 11
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 12
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 13

Также читайте: Экс-воина АТО с Тернопольщины Малявского, уехавшего на заработки в Польшу, нашли повешенным на окраинах Варшавы. ФОТО

Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 14
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 15
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 16
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 17
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 18
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 19
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 20

Читайте также: Тело неизвестного с военным билетом на имя военнослужащего, находившегося в розыске за самовольное оставление воинской части, найдено во Владимире-Волынском, - полиция

Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 21
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 22
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 23
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 24
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 25
Воина ВСУ Романюка, убитого неизвестными в Днепре, похоронили на Тернопольщине 26
Фото: facebook.com/Лановецька районна державна адміністрація

Читайте также: Психологическая реабилитация ветеранов должна быть частью политики государства, - командующий ООС Наев

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100