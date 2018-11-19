Доля песен на украинском языке в эфире радиостанций достигла 54%, - Сюмар. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп (НФ), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"Когда закон о квотах на радио первый раз Рада "завалила", я расплакалась прямо в зале. Как ребенок. А потом, с потоками туши возле глаз, и сняв туфли, босиком, шла домой прямо по Шелковичной. В полной прострации от бессилия и невозможности противостоять владельцам всяких российскопопсовых "шарманок" ... Но утром встала с твердым убеждением, что не сдамся. И мы сделали простой и действенный закон, который многие тогда считали нереалистичным. Но оказалось, что мы, проклятые оптимисты, глубоко себя недооценили). Можем), и поэтому все это - не зря, потому что так мы создаем свою историю. Все вместе. Но самое главное - наши талантливые музыканты. И так, парадоксы судьбы - песня Плакала украинской группы KAZKA возглавила российский хит парад МузТВ). Видно, символически я плакала)", - рассказала Сюмар.

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