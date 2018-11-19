Жители улицы Зоологической в Киеве перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает 112.ua.

Как рассказали местные жители, с 24 октября отсутствует отопление в домах по улице Зоологической № 4, 6, 8, 12.

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Коммунальные службы объясняют это тем, что на линии произошла авария и проводятся ремонтные работы.

"Вчера мы выяснили, что в начале улицы Зоологической, возле Дегтяревской, вырыты две здоровенные траншеи, из которых идет пар, тепло. Вчера появились работники, которые объяснили, что проводят тепло. Тепло разрыто, мороз на улице 8 градусов, в квартирах тепла нет, мы отапливаем улицу", - рассказала одна из митингующих в эфире телеканала.

Также в самом начале акции между протестующими и водителем одной из машин, который не смог объехать митингующих, произошла стычка. Возмущенная пассажирка авто облила митингующих кофе.

Сегодняшнюю акцию митингующие назвали предупредительной и пообещали протестовать каждый день в том случае, если в их квартиры не поступит тепло.

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На место уже прибыл наряд патрульной полиции.

Напомним, что в столице еще 20 октября начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления из-за стремительного похолодания.



Фото: телеканал 112.Украина