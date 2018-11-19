Вор получил смертельное ранение из собственного пистолета при ограблении магазина на Киевщине. ФОТО

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: В течение прошедшей недели на пожарах погибли 78 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

Отмечается, что около 03:00 на мобильный телефон хозяина местного магазина пришло СМС о срабатывании сигнализации в торговом помещении. Уже через несколько минут мужчина и его зять приехали на место.

"Далее событие разворачивалась как в настоящем боевике. Навесной замок входной двери магазина был сорван. Владелец остался на улице, а его зять зашел в помещение. Там он обнаружил злоумышленника с оружием в руках. Молодой человек не растерялся и выхватил у вора пистолет. Однако он не подозревал, что у злоумышленника было и другое оружие. Убегая, нападающий начал стрелять. В ответ родственник владельца магазина, защищаясь, выстрелил. Пуля попала беглецу в область шеи", - рассказали правоохранители.

Полицейские изъяли оружие и направили его на экспертизу, как и тело погибшего злоумышленника. Установлено, что этот мужчина ранее неоднократно имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений.