Водитель Lada Kalina пытался прорвать блокпост на Донетчине: полиция открыла огонь по колесам. Пострадавших нет. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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В Донецкой области 18 ноября 2018 года личным составом подразделения Национальной полиции Украины "Киев", который действует в составе Объединенных сил, во время несения службы на одном из блокпостов остановлен автомобиль марки Lada Kalina под управлением, как выяснилось позже, гражданина П.

Водитель отказался от проведения осмотра указанного транспортного средства и начал движение в направлении сотрудников полиции, чем создал угрозу их жизни и здоровью.

Старший смены, старший лейтенант полиции Виталий Фокин после неоднократного устного предупреждения и дальнейшего предупредительного выстрела вверх, применил автоматическое оружие АК-74 - совершил 3 выстрела по колесам транспортного средства с целью его остановки.

В результате повреждения левого переднего колеса автомобиль был остановлен. Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет.

Гражданин П. направлялся из Макеевки Донецкой области.

Правонарушитель был доставлен в территориальное подразделение Национальной полиции в городе Славянске.

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Старшего лейтенанта полиции Виталия Фокина, за решительные действия, представили к поощрению, сообщил врио заместителя командующего объединенных сил по вопросам применения сил и средств Национальной полиции Украины полковник полиции Сергей Кондрашенко.