Организатора схемы незаконного производства и реализации дизельного топлива будут судить в Николаевской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности, в ходе следствия было установлено жителя Николаевской области, который организовал работу подпольного мини-завода, где с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство, изготавливал фальсифицированное дизельное топливо. В дальнейшем горюче-смазочные материалы реализовывались через сеть нелегальных заправок на территории региона.

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По результатам проведенных мероприятий были выявлены и изъяты оборудование для незаконного изготовления ГСМ и более 30 тонн недоброкачественного дизельного топлива ориентировочной рыночной стоимостью более 800 тыс. грн.

































