Кусочки хлеба из скорлупы желудя, сохраненные во время Голодомора "в назидание потомкам", представили в архиве. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, два кусочка 1932 и 1933 годов сохранил в "назидание потомкам" житель Киева, уроженец Полтавщины Алексей Сорокин.

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Архивное дело Сорокина передано из архива СБУ в ЦДАГО в 1994 году, с тех пор его ни разу никто не заказывал. Этим объясняется тот факт, что находка была обнаружена лишь в 2018-м. Архивисты нашли хлеб во время научно-технической работы, которая предусматривает просмотр каждой страницы с целью инспектирования, какие именно документы советские репрессивные органы изъяли из каждого дела.

Глава Государственной архивной службы Украины Татьяна Баранова отметила, что системная работа по поиску, исследованию и обнародованию документов времен Голодомора в украинских архивах ведется во исполнение Указа Президента "О мерах в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида Украинского народа".

Хлебцы были обнаружены в следственном деле Алексея Сорокина. Он был арестован по обвинению 26 июня 1941 года – через несколько дней после начала немецко-советской войны.

По словам директора ЦДАГО Ольги Бажан, каждый кусочек Сорокин завернул в пояснительную записку. С целью показать оригинальный вид документов пока эти записки не реставрированы – они помяты от перегибов, в которых хранился хлеб. Эти пояснительные записки вместе с кусочками хлеба репрессивные советские органы изъяли во время обыска у Сорокина как доказательства антисоветской деятельности киевлянина. При этом, если изъятые у Сорокина церковные книги были уничтожены, то кусочки хлеба приобщили к делу, на котором стоял гриф "хранить вечно".

"Это косвенное признание властью своей вины. Они понимали, что именно это вещественное доказательство можно использовать в агитации против преступлений, которые были совершены советской властью во время Голодомора", - отметила Бажан.

В записке за 1932 год Сорокин написал: "Здесь хранится образчик хлеба, какой ели крестьяне весной 1932 года. Мы, киевляне, пока еще имели хлеб и пока еще не пухли с голода, хотя и недоедаем страшно. Как страшен голод! Образчик крестьянского хлеба прилагаю. Состав данного хлеба мне неизвестен. Это образчик для нашего назидания".

Но уже в пояснении за 1933 год он указал, что голод дошел до Киева, и жители города также вынуждены стряпать хлеб из суррогата. В частности сохраненный образец сделан из скорлупы желудя и обрезков картофеля:

"В 1933 году, весною, голод припек так всех киевлян, что они употребляли в пищу все, что попало, а вместо хлеба пекли лепешку из желудевой коры и шкарлупы из картофеля и всякой примеси. Такой образчик хлеба я оставил моим детям на образец и на назидание. Как страшен голод! Ужас!!!".

Алексей Тимофеевич Сорокин родился в 1877 году в Хорольском уезде Полтавщины. Работал учителем пения. В 1912-1916 годах был дирижером хора Кубанского казачьего войска. После революции работал на разных работах. На момент ареста в 1941 году был дирижером церковного хора Вознесенской церкви Байкового кладбища.

Сорокина приговорили по ст. 58-10 ("антисоветская агитация") к 5 годам отбывания наказания в Красноярском крае. Дальше его следы теряются. Был реабилитирован в 1989 году в рамках общей реабилитации жертв репрессий 20-40-х годов.

Замминистра юстиции Денис Чернышов сообщил, что обнаруженные кусочки хлеба будут переданы в Институт судебной экспертизы, чтобы определить их состав. Затем результаты будут переданы в Институт ботаники.

Далее для хранения хлебцов в архиве будут созданы специальные контейнеры. По словам замминистра, потенциально этот хлеб вместе с сопутствующим описанием будет рассматриваться рядом с другими доказательствами того, как "тоталитарный режим относился к народу".

"Адепты возвращения в Советский Союз могут ознакомиться, за что они пропагандируют и куда рекомендуют нам вернуться. Это действительно, как писал господин Сорокин, нам в назидание, что такое было в ХХ веке", - сказал Чернышов.

Фото: Наталья Шаромова.