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19.11.18 15:25

Два десантных катера "Кентавр" прибыли в Одессу. ФОТОрепортаж

В понедельник, 19 ноября в Одессу прибыли два десантных катера типа "Кентавр" проекта 58503, изготовленные на киевском заводе "Кузница на Рыбальском".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил на странице в Facebook.

"Десантно-штурмовые катера совершили успешный переход на собственных двигателях из Киева в Одессу, следующий этап - завершение установки оборудования доработки, ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний", - отметил начальник управления кораблестроения Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Василий Радчук.

Данный проект имеет ряд отличий от аналогичных в данном классе катеров, в том числе скорость около 40 узлов, бронирование, возможность перевозки морского десанта и его высадки через носовую аппарель, а также наличие реактивной системы залпового огня и боевых модулей.

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Напомним, "Кентавры" были заложены в декабре 2016 года и спущены на воду в сентябре 2018 года.

Десантно-штурмовой катер проекта 58181 "Кентавр" разработан николаевским государственным предприятием "Опытно-проектный центр кораблестроения" на базе катера проекта 58155 "Гюрза-М". Во время строительства проект был доработан и получил новый номер 58503. Катер предназначен для несения патрульной службы на реках и прибрежных морских акваториях, доставки, высадки и огневой поддержки десантов.

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Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 02
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 03
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 04
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 05
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 06
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 07
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 08
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 09
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 10
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 11
Два десантных катера Кентавр прибыли в Одессу 12

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