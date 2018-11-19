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19.11.18 15:37

В Киеве стреляли у торгового центра, ранены 3 человека. ФОТО

Ночью 2 компании выпивали на стоянке у ТЦ, между ними произошел конфликт. Стрелявшего до сих пор не задержали.

В Киеве стреляли у торгового центра, ранены 3 человека. ФОТО

Киевские правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента со стрельбой на Троещине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции.

"ЧП произошло ночью на улице Сабурова в Деснянском районе столицы. У торгового центра во время употребления алкоголя между двумя компаниями мужчин произошла драка. В результате один из них достал оружие и начал стрелять в сторону оппонентов. Вследствие трое местных жителей получили огнестрельные ранения, их госпитализировали", – говорится в сообщении.

В Киеве стреляли у торгового центра, ранены 3 человека 01
В Киеве стреляли у торгового центра, ранены 3 человека 02
В Киеве стреляли у торгового центра, ранены 3 человека 03

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Пострадавших (1987, 1992 по 1997 гг. рождения) госпитализировали с огнестрельными ранениями. Один из них после получения первой помощи покинул медучреждение, двое находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии.

На месте работники полиции изъяли три стреляные гильзы от неустановленного оружия, предварительно – травматического действия.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полиция принимает меры по задержанию злоумышленника.

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