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19.11.18 16:29

Жители Смелы перекрыли дороги, требуя подписания "справедливого" договора с "Нафтогазом" на поставку газа. ФОТО

В Смеле местные жители перекрыли три дороги, которые пролегают через город, требуя от Нафтогаза подписания справедливого договора на поставку газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке общественный активист, член исполкома горсовета Смелы Илья Слободяник.

"Смеляне перекрыли дорожное движение на выезде из Смелы в сторону Балаклеи. Также перекрыты дороги в сторону Черкасс и за городской больницей на Загребле. Акция продлится до подписания договора на газ с Нафтогазом по адекватной цене и без навязывания Смеле чужих частных долгов (долг "Смелаэнергоинвест")", - говорится в сообщении.

Жители Смелы перекрыли дороги, требуя подписания справедливого договора с Нафтогазом на поставку газа 01

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Напомним, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.

На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.

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Позднее в этот же день мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа, и сейчас город фактически ворует газ. Причиной отказа "Нафтогаза" от подписания договора Цыбко назвал то, что местная власть не захотела брать на себя долги частной компании.

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