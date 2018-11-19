Маршруточники митинговали в Сумах, требуя повысить плату за проезд. ФОТОрепортаж

В Сумах перед зданием городского совета митинговали водители маршрутных такси. Они требовали повысить стоимость проезда с 5 до 7 гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал UA:Сумы.

Окна маршруток были заклеены плакатами с надписями "Остановился маршрут №25", "Водителям достойную заработную плату" и "Какой должен быть тариф?".











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Перевозчика маршрута №25 выбрали 10-го марта 2018 года. Контракт с ООО "СНГ – Автотранс" заключили всего на год, потому что представленные на конкурс транспортные средства не соответствовали условиям конкурса.

Помимо маршрута №25, этот перевозчик обеспечивает в Сумах маршрут №51.

Напомним, ранее скандал с тарифами на проезд в маршрутках случился в Херсоне. 16 ноября перевозчики самовольно установили тариф в 8 гривен в знак протеста против отмены решения исполкома о повышении тарифа на проезд с 4 до 6 грн. Кроме того, на маршрут вышло 77 автобусов с 489. Некоторые частные предприятия не выпустили в рейс ни одной маршрутки.

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19 ноября мэр Херсона Владимир Николаенко поручил немедленно разорвать договорные отношения с тремя перевозчиками, которые не вышли в рейс.