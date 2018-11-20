Евробляхеры заблокировали пункт пропуска на границе с Беларусью: люди добирались пешком. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское издание "Сильные новости".

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"С 19 на 20 ноября погранпереходы "Новая Гута — Новые Яриловичи" заблокировали с украинской стороны владельцы машин с литовскими номерами. Когда закончится их акция протеста — никто не знает", - говорится в материале.

О ситуации на границе редакции "Сильных новостей" сообщил пассажир рейсового автобуса сообщением Киев – Гомель, который должен был прибыть в конечный пункт к полуночи.

"Автобус остановила полиция и сообщила, что на границе забастовка. На въезде на погранпереход поперек дороги на "аварийке" стояло около 10 машин, и около 20 человек, которые просто ходили по кругу. Они не впускали и не выпускали ни машины, ни рейсовые автобусы. Я вынужден был выйти из автобуса и пройти две границы пешком", - отметил мужчина.

Как пишет издание, около двух часов ночи стало известно, что бастующие стали частично пропускать машины с белорусскими номерами.

Пограничники в свою очередь предупреждают о нарушении транспортного потока и движения рейсовых автобусов. Некоторые пассажиры вынуждены были проходить границу пешком и самостоятельно добираться до города.





Напомним, владельцы "евроблях", анонсировали проведение 20 ноября всеукраинской акции протеста.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

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Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых "евроблях"), если она будет произведена в течение первых 90 дней со дня вступления в силу закона.

Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.

Согласно закону, поступления в государственный бюджет от растаможки автомобилей в 2018-2019 году должны быть направлены на пенсионное обеспечение.