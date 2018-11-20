"Евробляхеры" заблокировали трассы Киев-Чоп, Одесса-Киев, выезды из Харькова и объездную дорогу Житомира. ФОТОрепортаж

Во вторник, 20 ноября, активисты организации "Авто Евро Сила" перекрыли трассу Киев-Чоп во Львовской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Захид.нет"

Примерно в 10:10 люди перекрыли трассу возле села Розвадов. Протестующие ходят по пешеходному переходу и не пропускают автомобили. Активисты также анонсировали перекрытия трассы Киев-Чоп во Львовской области возле села Кизлов, села Гаи-Смоленские и вблизи Солонки.

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Кроме того, "евробляхеры" перекрыли движение на объездной дороге Житомира.

"20 ноября происходит усложнение движения на объездной дороге Житомира, а именно возле поворота на с. Верески", - говорится в сообщении патрульной полиции Житомирской области.





В Черновцах автомобилисты митингуют перед зданием областной госадминистрации, призывая главу ОГА повлиять на буковинских депутатов Верховной Рады, чтобы те отозвали свои голоса за законопроекты №8487 и №8488.

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Представители организации "Авто Евро Сила" сегодня, 20 ноября, заблокировали выезд из Харькова в трех направлениях: киевском (в Песочине), чугуевском и симферопольском (в Высоком). Таким образом владельцы машин на еврономерах выступают против принятия законопроектов № 8487 и № 8488, которые вносят поправки в Таможенный кодекс и предполагают повышение штрафов за управление автомобилями, зарегистрированными за рубежом, пишет sq.com.ua.

Движение не перекрывается полностью. Участники акции расставили свои машины по разным полосам и ходят по пешеходным переходам. Выезжающим из города машинам приходится лавировать между припаркованными авто.









На местах проведения акции дежурит полиция.

Также участники протестной акции с самого утра заблокировали трассу Одесса-Киев в районе Одессы. Оставили только по одной полосе с каждой стороны для грузовиков, пишут Комментарии.

"В 20 километрах от Одессы заблокированы по 2 полосы в каждом направлении. Блокирование началось около 8:00. В двух направлениях стоят заблокированными уже сотни автомобилей", - говорится в сообщении.