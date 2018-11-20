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20.11.18 13:42

"Обездвиженный" Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Обездвиженный Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "евробляхеры" пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евробляхеры обещают завтра перекрыть дороги по всей Украине. КАРТА

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля

Обездвиженный Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Обездвиженный

Читайте на "Цензор.НЕТ": Януковича госпитализировали "в обездвиженном состоянии", - росСМИ

Обездвиженный Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Вона "працює"

Обездвиженный Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Нові можливості для кожного

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я сожалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял", - мэр Черкасс Бондаренко. ВИДЕО

Обездвиженный Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Коротко о геополитике

Обездвиженный Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Где-то на границе с Молдовой...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почему сбежал экс-глава ГФС Продан? СБУ взломала переписку чиновника в мессенджере, а там - бухгалтерия коррупции в ГФС!

Обездвиженный Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Православие особого режима

Обездвиженный Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Пафосный популизм

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