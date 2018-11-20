"Обездвиженный" Янукович, пафосный популизм, православие особого режима. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Автомобіль не розкіш - геть акциз!": "евробляхеры" пикетируют Раду, движение по ул. Грушевского заблокировано. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Читайте на "Цензор.НЕТ": Евробляхеры обещают завтра перекрыть дороги по всей Украине. КАРТА
Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля
Обездвиженный
Читайте на "Цензор.НЕТ": Януковича госпитализировали "в обездвиженном состоянии", - росСМИ
Вона "працює"
Нові можливості для кожного
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я сожалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял", - мэр Черкасс Бондаренко. ВИДЕО
Коротко о геополитике
Где-то на границе с Молдовой...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Почему сбежал экс-глава ГФС Продан? СБУ взломала переписку чиновника в мессенджере, а там - бухгалтерия коррупции в ГФС!
Православие особого режима
Пафосный популизм
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