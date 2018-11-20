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20.11.18 14:34

Киберполиция задержала отца, который насиловал своих несовершеннолетних дочерей, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские установили, что 45-летний отец двоих детей - 14 и 15 лет - регулярно использовал их для съемок видео порнографического содержания. Также мужчина за деньги предоставлял дочерей в сексуальную эксплуатацию как гражданам Украины, так и иностранцам. Сегодня, 20 ноября, полиция проводит обыск в его доме.

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в Департамент киберполиции поступила информация от австралийских коллег, спецподразделения "Argos" штата Квинсленд, о том, что они обнаружили в сети Интернет фото порнографического содержания с участием детей, которое, вероятно, было изготовлено на территории Украины.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Работники Департамента киберполиции, совместно со следователями полиции Киевщины, под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области, установили 45-летнего жителя Киевской области, который причастен к созданию фото- и видеофайлов порнографического содержания с участием своих детей. Полученные видеофайлы мужчина продавал в так называемом сегменте сети Интернет "DarkWeb".

Киберполиция задержала отца, который насиловал своих несовершеннолетних дочерей, - МВД 01

"Сегодня, 20 ноября, с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД в доме, где проживает подозреваемый, полицейские проводят санкционированный обыск. Следственные действия также проводятся по месту жительства так называемого крестного отца обеих девушек - 45-летнего киевлянина, который подозревается в причастности к сексуальной эксплуатации детей.

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В настоящее время полицейские уже обнаружили предметы порнографического характера, фото- и видеопродукцию порнографического содержания с участием несовершеннолетних девушек", - ссказано в сообщении.

Киберполиция задержала отца, который насиловал своих несовершеннолетних дочерей, - МВД 02

Также сообщается, что в квартире жителя Киевщины обнаружена граната РГД-5, на место проведения обыска направлены взрывотехники.

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