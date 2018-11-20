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20.11.18 17:11

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 ноября, прошло очередное пленарное заседание Верховной Рады.

С самого утра "евробляхеры" пикетируют Раду: "Автомобіль не розкіш - геть акциз!"

Тем временем заседание парламента началось с выступлений представителей фракций и депутатских групп. В частности, сопредседатель "Оппоблока" Александр Вилкул заявил об исключении из фракции Бойко и Левочкина

Далее парламентарии не смогли принять законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира) (№6598), а рейтинговое голосование показало отсутствие голосов за законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения идентификации и регистрации животных с целью усиления ответственного обращения с ними (№7267). 

Затем нардепы отказались дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина.

День работы Рады в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 20 ноября.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 02

Владимир Арьев (БПП, крайний слева) и Игорь Попов (РПЛ, второй слева в синем галстуке), сын которого получил 5 лет условно за ограбление магазина.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 03

Представитель президента Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП) и Николай Паламарчук (БПП).

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 04

Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк (справа) и глава фракции БПП Артур Герасимов (слева).

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 05

Григорий Немыря ("Батькивщина", слева в очках), первый вице-спикер Ирина Геращенко и Артур Герасимов (справа).

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 06

Александр Грановский (БПП, крайний слева с телефоном) общается с Игорем Кононенко (БПП, второй слева). Тем временем Сергей Пашинский (НФ) сжал кулак, беседуя с Татьяной Рычковой (БПП). 

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 07

Антон Яценко ("Видродження", по центру), Виталий Хомутынник ("Видродження", справа в черном костюме) и Геннадий Бобов ("Видродження", слева в сером костюме).

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 08

Артур Герасимов общается с главой САП Назаром Холодницким.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 09

Елена Кондратюк ("Батькивщина", сидит в коричневом свитере) принимает поздравления с днем рождения от коллег по фракции Сергея Евтушка (целует) и Сергея Соболева (стоит в очереди).

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 10

Глава фракции (НФ) Максим Бурбак и Евгений Рыбчинский ("Воля народа").Рыбченко_Артем

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 11

Сектор "Оппоблока": Вадим Новинский (крайний слева), Юрий Мороко (крайний справа).

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 12

Андрей Иванчук (НФ по центру, в синей рубашке без галстука), Вадим Новинский ("Оппоблок", по центру в зеленом галстуке), Александр Вилкул ("Оппоблок", крайний справа в очках), Виктор Бондар ("Видродження", обнимает Новинского) и Виталий Хомутынник ("Видродження", в черном пиджаке).

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 13

Разговор Новинского и Иванчука.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 14

Беседа Хомутынника и Вилкула.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 15

Сектор БПП.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 16

Генпрокурор Юрий Луценко и глава САП Назар Холодницкий.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 17

Виктория Пташник ("Самопомич") с коллегой.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 18

Геннадий Бобов ("Видродження", крайний слева) положил руки на пояс Евгения Геллера ("Видродження", по центру с бородой), разговаривая с Андреем Иванчуком (НФ).

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 19

Теперь Бобов обнимает Геллера, ради более близкого разговора с Иванчуком.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 20

Пашинский общается с Кононенко.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 21

Улыбающаяся Татьяна Чорновол (НФ).

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 22

Бобов, которого активисты связывают с делом об убийстве журналиста Сергиенко, улыбается, общаясь с Валерием Писаренко ("Видродження", слева) 

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 23

Генпрокурор Луценко озвучивает с трибуны Рады представление о согласии на снятие неприкосновенности со Станислава Березкина ("Воля народа").

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 24

Тем временем, Герасимов общается с Кононенко.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 25

Луценко не сдерживает эмоций, озвучивая материалы представления на Березкина.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 26

Березкин оправдывается с трибуны ВР.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 27

Березкин разводит руками.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 28

Березкин и Вилкул.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 29

Ольга Богомолец (БПП) пришла переговорить с Игорем Шурмой ("Оппоблок").

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 30

В итоге Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Березкина.

Эмоциональное выступление Луценко, разводящий руками Березкин и смеющийся Бобов, - день работы Рады 20 ноября 31

Президиум ВР: Первый вице-спикер Ирина Геращенко, спикер Андрей Парубий и Иванчук, вице-спикер Оксана Сыроид.

Фото: Цензор.НЕТ

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