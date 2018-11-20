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20.11.18 15:26

Жители Луганщины пытались переместить через линию разграничения 600 тыс. грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГФС, которые вовлечены в состав операции Объединенных сил, остановили незаконное перемещение через линию соприкосновения крупной партии наличных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, при осуществлении контроля за товарами, которые перемещаются через линию разграничения на КПВВ "Станица Луганская" был проведен осмотр личных вещей двух жителей Луганской области, которые двигались с временно оккупированных территорий. По результатам осмотра у указанных лиц обнаружены и изъяты 600 тыс. грн наличными, которые они пытались незаконно ввезти на подконтрольную территорию Украины.

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Жители Луганщины пытались переместить через линию разграничения 600 тыс. грн 01

Материалы проверки и полученные средства переданы сотрудникам батальона патрульной службы особого назначения для принятия решения.

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