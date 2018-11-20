Порошенко провел встречу с главой Черкасской епархии УПЦ МП Софронием. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Хотел бы обратиться к владыке Софронию. Я хотел бы поблагодарить вас за очень содержательный, очень откровенный и наставнический разговор искреннего и верующего человека, который очень любит Украину, который очень любит Черкасщину, который строит здесь храмы и который смотрит в будущее украинской церкви - будущее украинской поместной автокефальной православной церкви. Низкий поклон вам и благодарность за ваши труды", - сказал Президент.

Глава государства во время своего выступления перед общественно-политическим активом Черкасской области также подчеркнул, что украинцы поддерживают создание единой поместной православной церкви в Украине.

Петр Порошенко, говоря об автокефалии Украинской церкви, подчеркнул, что несмотря на усилия всех - Президента, Верховной Рады, церковных иерархов и поддержки людей, "этого бы точно не удалось сделать, если бы не было воли Божией".

"И не 27 лет ждали украинцы этого великого события. И даже не 332 года. А 1030 лет с момента Крещения Украины святым равноапостольным князем Владимиром. 1030 лет Украина ждала автокефальной церкви", - сказал Президент.

"Потому, что это один из ключевых элементов государства суверенного, независимого государства Украина", - подчеркнул Глава государства важность вопроса автокефалии украинской церкви.





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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.