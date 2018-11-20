Крымский мост начал проседать, - МинВОТ. ФОТО

Незаконно построенный Россией Керченский мост в оккупированном Крыму смещается. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. Снимки опубликовало на своей странице в Facebook Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

На снимках видны несколько критических участков Крымского моста, где происходят процессы смещения.

"В районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие) (график в синей рамке)", – говорится в сообщении.

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"В центральной части моста отмечается поднятие арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год (график в красной рамке)", – добавили в МинВОТ.

Кроме того, отметили в министерстве, на территории острова Тузла наблюдаются два опасных участка: первый – часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год (график в синей рамке).

"Второй – объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год (график в красной рамке)", – говорится в сообщении.





По оценкам специалистов, обнаруженные вертикальные смещения арок Керченского моста свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей.

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"Сложные погодные условия, особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста", – подчеркнули эксперты.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций. Выяснилось, что листы железа на Крымском мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и стало причиной обрушения. Официально инцидент списали на техническую неисправность домкрата.