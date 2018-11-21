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21.11.18 09:21

Баржа с 9 тыс. ящиков контрабандных сигарет была зафрахтована у госпредприятия и загружалась на внешнем рейде, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж

В Черном море во время шторма 19 ноября потерпел бедствие буксир "Параллель". Он тянул за собой лихтер (баржу), которая была зафрахтована у гооспредприятия "Украинское Дунайское Пароходство". После того, как баржа была возле берега, на ней правоохранители обнаружили 9 тыс. ящиков сигарет, которые, скорее всего, были погружены на баржу на внешнем рейде (в открытом море).

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замглавы Мининфраструктуры Юрий Лавренюк, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня в прессе идет активное обсуждение вчерашней чрезвычайной ситуации с буксиром и баржей с контрабандными сигаретами, которые якобы являются государственными.  Решил немного внести ясность относительно данного события, с целью недопущения каких-либо спекуляции или искажения фактов.  19.11.2018 года, в 09:01 КП "МПРС" приняло сигнал "Бедствия" от буксира "Параллель", флаг Украины, владелец Петракова Елена Валентиновна, который находился в Северо-Западной части Черного моря. Принятыми мерами, получив информацию проходящий мимо бедствия танкер "Аркадия" принял на борт 6 членов экипажа буксира, у которого существовала угроза затопления. Как было установлено позже, буксир тянул за собой лихтер UDP-DM-2309-УДП, владельцем которого является ЗАО "УДП", а фрахтователем с 18.06.2018 года ООО "Нота Шиппинг" (Николаев). Во время шторма лихтер был отсоединен и его течением и волнами штормового моря отнесло к причалу 121 (между Одесским и Черноморским МТП). Сегодня (пост написан 20 ноября. - Ред.) в 08:10 сотрудниками СБУ, ГПС и ВБ АМПУ начат осмотр содержимого лихтера, где были обнаружены более 9000 ящиков сигарет", - рассказал он.

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"Установлено, что загрузка данного лихтера происходила на внешнем рейде, а направлялся он в Очаков. Правоохранители начали досудебное расследование", - отметил замминистра.

"Хочу отметить, что государственные предприятия Мининфраструктуры, во время передачи в аренду, бербоут-чартер и во фрахт частным компаниям своих судов, не несут ответственности за груз, который они перевозят. Позиция балансодержателя только - сохранение целостности государственного имущества, поддержание его рабочего состояния и своевременная оплата! Кстати, уже в октябре текущего года, УДП обратилось к фрахтовщику о возвращении лихтера из-за отсутствия оплаты, к сожалению безуспешно, фрахтовщик избегал встреч и не сообщал местонахождение лихтера. Был подготовлен иск в суд. Министерство инфраструктуры Украины будет и в дальнейшем стоять и контролировать в пределах своей компетенции, на неукоснительном соблюдении действующего законодательства своими подведомственными учреждениями! Работаем дальше...", - резюмировал Лавренюк.

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Баржа с 9 тыс. ящиков контрабандных сигарет была зафрахтована у госпредприятия и загружалась на внешнем рейде, - Мининфраструктуры 01
Баржа с 9 тыс. ящиков контрабандных сигарет была зафрахтована у госпредприятия и загружалась на внешнем рейде, - Мининфраструктуры 02
Баржа с 9 тыс. ящиков контрабандных сигарет была зафрахтована у госпредприятия и загружалась на внешнем рейде, - Мининфраструктуры 03
Баржа с 9 тыс. ящиков контрабандных сигарет была зафрахтована у госпредприятия и загружалась на внешнем рейде, - Мининфраструктуры 04
Баржа с 9 тыс. ящиков контрабандных сигарет была зафрахтована у госпредприятия и загружалась на внешнем рейде, - Мининфраструктуры 05
Баржа с 9 тыс. ящиков контрабандных сигарет была зафрахтована у госпредприятия и загружалась на внешнем рейде, - Мининфраструктуры 06
Баржа с 9 тыс. ящиков контрабандных сигарет была зафрахтована у госпредприятия и загружалась на внешнем рейде, - Мининфраструктуры 07

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