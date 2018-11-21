Кандидатура РФ отклонена. Эта битва выиграна, - Аваков об избрании нового главы Интерпола. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи!!!!!! Кандидатура России отклонена. Эта битва выиграна. Спасибо всем! Слава Украине!" - написал Аваков.

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Фото: Аваков/Twitter

Напомним, 20 ноября, четыре сенатора США призвали американского президента Дональда Трампа и Генассамблею Интерпола голосовать против назначения российского разведчика Александра Прокопчука главой Международной организации уголовной полиции Интерпол.

21 ноября состоятся выборы главы международной организации уголовной полиции Интерпол. На эту должность претендуют россиянин Александр Прокопчук, который возглавляет Национальное бюро Интерпола российского МВД и последние два года является вице-президентом Интерпола.

19 ноября евродепутат Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны будут выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. Глава МВД Украины Арсен Аваков уже пригрозил, что Украина может выйти из главного надзорного учреждения, если его возглавит российский разведчик.