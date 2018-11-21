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21.11.18 11:37

Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали. ФОТОрепортаж

Груз прошел зону таможенного контроля, сейчас решается вопрос о привлечении таможенников к уголовной ответственности.

В Международном аэропорту "Львов" сотрудники СБУ задержали пассажира, который пытался нелегально провезти в Украину 17 кг золота. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу управления СБУ во Львовской области.


Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали 01
Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали 02

"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра пытался незаконно переправить из одной из стран Ближнего Востока на территорию нашего государства ювелирные изделия, в частности, из золота", – говорится в сообщении.

Обнаруженное золото отправлено на экспертизу.

Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали 03
Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали 04
Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали 05

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"Решается вопрос об открытии криминального производства по ч.1 ст.364 УКУ для привлечения к ответственности других лиц, в частности, некоторых сотрудников таможенного поста "Львов-аэропорт"", – сообщают в СБУ.

По данным местного активиста, руководителя общественной организации "Рабів до раю не пускають" Ивана Спринского, груз прошел зону таможенного контроля.

Украинец пытался нелегально ввезти в страну 17 кг золота, его задержали 06

Золото везли из Стамбула, ориентировочная стоимость всей партии контрабанды – 300 000 долларов США, утверждает активист.

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