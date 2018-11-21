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21.11.18 11:39

Принятие бюджета 22 ноября даст нам спокойно закончить 2018 год и позволит Кабмину продолжать реформы, - Гройсман. ФОТО

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал сконцентрироваться в 2019 году на стабильности.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 21 ноября.

Принятие бюджета 22 ноября даст нам спокойно закончить 2018 год и позволит Кабмину продолжать реформы, - Гройсман 01

"Принятие бюджета 22 ноября даст нам спокойно закончить 2018 год. Я надеюсь, что за это время мы найдем объединение", - сказал глава правительства.

По его словам, в случае принятия документа, Кабмин сможет продолжать все реформы и строительство инфраструктуры.

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"Мы соединим областные центры хорошими дорогами. Такие примеры уже есть", - отметил он.

Принятие бюджета 22 ноября даст нам спокойно закончить 2018 год и позволит Кабмину продолжать реформы, - Гройсман 02

Напомним, 18 октября народные депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год.

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