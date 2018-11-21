Впервые в истории Украины строительный сезон завершен в конце октября-начале ноября. На дорогах госзначения выполнено более 90% работ, - Новак. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 21 ноября сказал глава "Укравтодора" Славомир Новак.

"Впервые в истории Украины строительный сезон закончен в конце октября-начале ноября. Это европейский уровень выполнения работ", - сказал он.

Глава "Укравтодора" напомнил, что в 2018 году закрытие договора с подрядчиками впервые произошло после инспектирования качества работ.

По его словам, на сегодняшний день выделенные средства были использованы практически стопроцентно. Общий показатель выполнения ремонта дорог государственного значения больше 90%, дорог местного значения – больше 63%.

Он напомнил, что местные дороги переданы на баланс местных властей в рамках децентрализации.

"Впервые местные власти получили не только дороги, но и средства на ремонт и содержание этих дорог. В прошлом году – 11,5 млрд грн. В следующем году эта цифра возрастет до 14, 6 млрд грн… Особое внимание губернаторам нужно уделять качеству работ", - подчеркнул Новак.

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Глава ведомства также сообщил, что лучше всего средства по ремонту и строительству дорог были освоены в Запорожской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черниговской и Львовской областях. Хуже всего ситуация обстоит в Луганской, Николаевской, Тернопольской, Закарпатской и Одесской областях.

Новак также сообщил о планах по ремонту и содержанию дорог на 2019 год.

В частности планируется привлечение инвестиций и усиление контроля качества выполненных дорог по ремонту и строительству дорог. Также планируется второй этап децентрализации, в рамках которой дороги территориального значения также будут переданы на баланс областей.

Однако для реализации того плана необходимо внести изменения в закон про автодороги. Новак выразил надежду, что народные депутаты как можно быстрее примут этот проект закона.

Он напомнил, что в соответствии с проектом госбюджета на 2019 году финансирование дорожной отрасли планируется в размере 51,1 млрд гривен. Это составляет 75% поступление от акцизов, которые будут направлены в Дорожный фонд.