Экзамен для регистраторов, страховка от подделки подписи и ликвидация кадрового дефицита, - Петренко презентовал антирейдерский законопроект. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, министр юстиции Павел Петренко, который представил законопроект на заседании правительства 21 ноября, назвал его антирейдерским.

Документ предусматривает лишение коммунальных предприятий права совершать регистрационные действия, необходимость для регистраторов сдавать экзамен перед получением доступа к реестрам и пересдавать его в случае временного отключения от реестров.

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"Вводится норма, которая страхует от подделки подписи на договоре, заключенном в простой письменной форме. Владелец земельного участка в случае его аренды может внести в реестр требование, что все договоры, заключаемые им, должны быть нотариально удостоверены", - подчеркнул Министр юстиции.

Также предлагается убрать плату в 1% от суммы договора, которую взыскивали частные нотариусы. Петренко подчеркнул, что эти средства не шли в бюджет. Стоимость услуги будет определяться исключительно по договоренности сторон. Параллельно будет установлена верхняя планка стоимости нотариального действия в государственных нотариальных конторах на уровне 10 тыс. необлагаемых минимумов.

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Среди новаций - ликвидация кадрового дефицита в государственных нотариальных конторах в отдаленных регионах.

"Среди проблем, которые озвучивали украинские граждане, 50% указали самой большой проблемой – это отдаленность нотариусов от места жительства – от сельский советов и районов, где живет большая часть украинских граждан. 60% сказали, что проблемой является доступность этих услуг – оформление наследства и заверении копий документов. 50% сказали, что неудобным является место размещения офисов нотариусов. Конечно, оно неудобно. В 82 районах нет ни одного государственного нотариуса, которые несут социальную функцию, и ни одного частного нотариуса, потому что в этих районах нет большого бизнеса и там невыгодно работать. Наша задача – ликвидировать кадровый голод нотариусов в сельской местности", - сказал министр.

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Кроме того, предлагается норма, согласно которой право аренды в реестре должно совпадать со сроком действия договора. Предусмотрено, что регистрация старых обременений, которые не подтверждены органами власти, по окончании семилетнего срока будет прекращена. Также вводится льгота для малообеспеченных категорий населения, которые обращаются к государственным нотариусам.