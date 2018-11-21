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21.11.18 13:27

Схема незаконного ввоза из Турции ювелирных изделий из золота ликвидирована в Киевской области: изъято товаров на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры ликвидировали схему незаконного ввоза в Украину ювелирных изделий и изъяли украшений из золота на 50 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальнйо службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что гражданином Украины осуществляется перемещение ювелирных изделий с Турецкой Республики в Украину вне таможенного контроля. В дальнейшем украшения реализовывали в специализированных магазинах, расположенных на территории Киева и Киевской области.

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На основании постановлений суда по адресам указанных магазинов проведены обыски, по результатам которых из незаконного оборота изъяты более 17 тыс. ювелирных изделий из золота общим весом 70 кг ориентировочной стоимостью 50 млн грн, происхождение которых документально не подтверждено.

Схема незаконного ввоза из Турции ювелирных изделий из золота ликвидирована в Киевской области: изъято товаров на 50 млн грн 01
Схема незаконного ввоза из Турции ювелирных изделий из золота ликвидирована в Киевской области: изъято товаров на 50 млн грн 02
Схема незаконного ввоза из Турции ювелирных изделий из золота ликвидирована в Киевской области: изъято товаров на 50 млн грн 03
Схема незаконного ввоза из Турции ювелирных изделий из золота ликвидирована в Киевской области: изъято товаров на 50 млн грн 04
Схема незаконного ввоза из Турции ювелирных изделий из золота ликвидирована в Киевской области: изъято товаров на 50 млн грн 05

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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