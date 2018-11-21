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21.11.18 14:44

Гройсман показал карту отремонтированных дорог и рассказал о планах на 2019-й. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершился сезон ремонта дорог 2018 года. 95% запланированных работ выполнено.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

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"Сезон ремонта дорог завершен. Мы планово завершили большинство работ уже в конце октября - начале ноября. Сегодня на дорогах государственного значения выполнено 95% запланированных ремонтов", - отметил Премьер.

Гройсман отметил, что на следующий год закладывается более 50 млрд грн на ремонт, строительство дорог и безопасность на дорогах. "А уже через 5 лет планируем соединить все областные центры Украины качественными дорогами", - добавил он.

Гройсман показал карту отремонтированных дорог и рассказал о планах на 2019-й 01
Гройсман показал карту отремонтированных дорог и рассказал о планах на 2019-й 02
Гройсман показал карту отремонтированных дорог и рассказал о планах на 2019-й 03
Гройсман показал карту отремонтированных дорог и рассказал о планах на 2019-й 04

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"Относительно дорог местного значения. В этом году мы выделили на их восстановление 11,5 млрд грн, в следующем еще больше - 14,6 млрд грн", - сообщил Гройсман.

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