Убийство Гандзюк: Партнер Торбина Брага занимался оптовой торговлей лесом, - журналист Стек. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналист "Радио свобода" Левко Стек. Приводим его текст полностью.

"Дело Гандзюк напоминает кроличью нору. Чем больше ты о нем узнаешь, тем больше связей замечаешь, тем шире становится круг заинтересованных. Разрозненные группы подозреваемых все четче складываются в одно целое. В некоего спрута, который пронзил своими щупальцами Херсонщину насквозь. Где уже сложно отличить стражей порядка от криминалитета, политиков от блатных решал, а героев войны от откровенных подонков.

Например, Сергей Торбин, арестованный по подозрению в организации нападения на Гандзюк, а по совместительству - кавалер ордена "За мужество" III степени и ордена "Народный герой Украины".

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Все уже знают, что у него была ОО "Добровольці божої чоти". Так же все знают, что неслучайно офис этой ОО расположен в одном здании с общественной приемной нардепа Паламарчука, где, собственно, работал еще один задержанный по этому делу - Игорь Павловский.

Но в этом же бизнес-центре у Торбин была зарегистрирована еще одна ОООшка - "Легион Защита". Основной вид работы - "деятельность частных охранных служб". Что это за деятельность, можно посмотреть в моем сюжете для "Донбасс.Реалии". Но, предупреждаю, использовали они ну совершенно нетривиальные способы.

Так вот, охранной деятельностью Торбин занимался вместе с двумя партнерами - Сергеем Брагой и Сергеем Даниловым (фото бизнес-партнеров прилагаю). А Брага в свою очередь является учредителем в еще одной ООО "СКИФ ГОЛДЕН ГРУПП". И она уже занимается, та-дааа, - лесопильным производством и оптовой торговлей древесиной.

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Здесь стоит напомнить о громком скандале, который состоялся 6 июля во Херсонской ОГА - https://www.radiosvoboda.org/a/29606233.html. Активное участие в противостоянии принимал Торбин и его группа. Также Гандзюк тогда критиковала главу местной облгосадминистрации Гордеева и руководителя облсовета - Мангера. В целом же активистка считала, что весь шум тогда поднялся из-за желания конкурирующих групп взять под контроль именно нелегальную вырубку леса в Херсонской области.

Кислотой Гандзюк облили через несколько недель после инцидента в ОГА. В этот же день застрелили еще одного фигуранта тех событий - Виталия (Сармата) Олешко".

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.