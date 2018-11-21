Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Введено новое название Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. Новое название точно соответствует целям и функциям этого рода войск в условиях современных боевых действий и гибридной войны. Символичен и новый лозунг: "Всегда первые!". За ним стоит призвание настоящего десантника - при любых обстоятельствах достичь стопроцентного успеха в выполнении боевых задач", - подчеркнул Президент. Глава государства отметил, что украинцы гордятся своими воинами и желают им всегда возвращаться без потерь из самых сложных задач.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные провели учения по отражению атаки вражеского десанта с Азовского моря. ВИДЕО

Во время посещения общевойскового полигона десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины Президент посмотрел демонстрационный показ тактического эпизода "Захват переправы". Во время показа применялась штурмовая военная авиация, состоялось десантирование личного состава и военной техники, захват определенного рубежа.

Также Президенту был продемонстрирован демонстрационный показ тактического эпизода "Ведение боя десантно-штурмовым подразделением во время захвата важного рубежа (десантирование)", во время которого было использовано штурмовую авиацию, осуществлялось десантирование личного состава из самолетов Ил-76 и АН-26 и вертолетов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиация ООС на Донбассе отработала удары по наземным целям противника. ВИДЕО

























































