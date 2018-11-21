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21.11.18 17:49

Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В среду, 21 ноября, воины 95-й десантно-штурмовой бригады провели тактические учения в Житомирской области по случаю первой годовщины создания Десантно-штурмовых войск (до 2017 года они были Высокомобильными десантными войсками).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

"Введено новое название Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. Новое название точно соответствует целям и функциям этого рода войск в условиях современных боевых действий и гибридной войны. Символичен и новый лозунг: "Всегда первые!". За ним стоит призвание настоящего десантника - при любых обстоятельствах достичь стопроцентного успеха в выполнении боевых задач", - подчеркнул Президент. Глава государства отметил, что украинцы гордятся своими воинами и желают им всегда возвращаться без потерь из самых сложных задач.

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Во время посещения общевойскового полигона десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины Президент посмотрел демонстрационный показ тактического эпизода "Захват переправы". Во время показа применялась штурмовая военная авиация, состоялось десантирование личного состава и военной техники, захват определенного рубежа.

Также Президенту был продемонстрирован демонстрационный показ тактического эпизода "Ведение боя десантно-штурмовым подразделением во время захвата важного рубежа (десантирование)", во время которого было использовано штурмовую авиацию, осуществлялось десантирование личного состава из самолетов Ил-76 и АН-26 и вертолетов.

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Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 01
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 02
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 03
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 04
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 05
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 06
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 07
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 08
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 09
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 10
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 11
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 12
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 13
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 14
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 15
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 16
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 17
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 18
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 19
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 20
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 21
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 22
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 23
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 24
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 25
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 26
Десантно-штурмовые войска ВСУ провели бригадные учения на Житомирщине 27

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