Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
21.11.18 17:49

Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников. ФОТОрепортаж

В среду, 21 ноября, воины 95-й десантно-штурмовой бригады провели тактические учения в Житомирской области по случаю первой годовщины создания Десантно-штурмовых войск (до 2017 года они были Высокомобильными десантными войсками).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

"Введено новое название Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. Новое название точно соответствует целям и функциям этого рода войск в условиях современных боевых действий и гибридной войны. Символичен и новый лозунг: "Всегда первые!". За ним стоит призвание настоящего десантника - при любых обстоятельствах достичь стопроцентного успеха в выполнении боевых задач", - подчеркнул Президент. Глава государства отметил, что украинцы гордятся своими воинами и желают им всегда возвращаться без потерь из самых сложных задач.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные провели учения по отражению атаки вражеского десанта с Азовского моря. ВИДЕО

Во время посещения общевойскового полигона десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины Президент посмотрел демонстрационный показ тактического эпизода "Захват переправы". Во время показа применялась штурмовая военная авиация, состоялось десантирование личного состава и военной техники, захват определенного рубежа.

Также Президенту был продемонстрирован демонстрационный показ тактического эпизода "Ведение боя десантно-штурмовым подразделением во время захвата важного рубежа (десантирование)", во время которого было использовано штурмовую авиацию, осуществлялось десантирование личного состава из самолетов Ил-76 и АН-26 и вертолетов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиация ООС на Донбассе отработала удары по наземным целям противника. ВИДЕО

Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 01
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 02
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 03
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 04
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 05
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 06
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 07
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 08
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 09
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 10
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 11
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 12
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 13
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 14
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 15
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 16
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 17
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 18
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 19
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 20
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 21
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 22
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 23
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 24
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 25
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 26
Порошенко наградил государственными наградами украинских десантников 27
После завершения учений Президент Украины наградил государственными наградами украинских десантников за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100