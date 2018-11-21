Почаевский горсовет отказал УПЦ МП в передаче земли. ФОТО

Такое заявление сделал депутат местного совета Тарас Паляныця 20 ноября на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Сессия Почаевского городского совета отказала в бесплатной передаче земельных участков в городе Почаеве Московскому Патриархату", - написал депутат.

Речь идет о трех земельных участках в Почаеве общей площадью 2,5 га.

Решение об отказе в передаче земли Свято-Успенской Почаевской лавре УПЦ МП поддержали 15 депутатов из 20 присутствующих.

Таким образом, отметил Паляныця, земли остаются в собственности города и общины.

"Городской голова постоянно жалуется на отсутствие средств даже для ремонта местной школы. При адекватности руководства совета эти земельные участки следовало бы полноценно взять на баланс и отдать в аренду, или продать, тем самым получив в бюджет дополнительные немалые средства и решить насущные вопросы, требующие этих средств", - подчеркнул он.

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