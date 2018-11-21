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21.11.18 22:38

Украинский воин, майор 10-й ОГШБ Валерий Кузнецов погиб 21 ноября на Донбассе. ФОТО

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обнародовать информацию о том, что 21 ноября погиб уроженец города, воин 10-й ОГШБ Валерий Кузнецов.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Марцинкив отметил: "В зоне боевых действий погиб еще один франковец - майор Виталий Кузнецов. От всей общины города выражаю искренние соболезнования семье Героя. У Виталия в Ивано-Франковске осталась жена и два маленьких сына".

Валерий Кузнецов был начальником разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр. Защищал Украину с 2014 года. Был заместителем командира четвертого батальона Нацгвардии. Участвовал в тяжелых боях в Крымском в январе 2015 году.

Украинский воин, майор 10-й ОГШБ Валерий Кузнецов погиб 21 ноября на Донбассе 01

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