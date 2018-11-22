Два человека погибли и двое получили политравмы в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Там столкнулись автомобили Toyota Camry и Skoda Octavia, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Управления ГСЧС в Закарпатской области.
"В результате ДТП оба водителя, жители с. Золотарево Хустского района 1990 и 1996 рождения, от полученных травм погибли на месте. Двое пассажиров с полученными политравмами были госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщают спасатели.
На месте происшествия работали спасатели 10-й государственной пожарно-спасательной части Хуста, которые с помощью гидравлического оборудования WEBER деблокировали тела погибших из искореженных в дорожно-транспортном происшествии автомобилей.
Обстоятельства трагического случая выясняют правоохранительные органы.