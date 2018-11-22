Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
22.11.18 00:02

Два человека погибли и двое получили политравмы в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

21 ноября в 17:02 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге между населенными пунктами Драгово и Золотарево Хустского района.

Там столкнулись автомобили Toyota Camry и Skoda Octavia, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Управления ГСЧС в Закарпатской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждое третье ДТП в Украине совершает водитель незастрахованного автомобиля

"В результате ДТП оба водителя, жители с. Золотарево Хустского района 1990 и 1996 рождения, от полученных травм погибли на месте. Двое пассажиров с полученными политравмами были госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщают спасатели.

На месте происшествия работали спасатели 10-й государственной пожарно-спасательной части Хуста, которые с помощью гидравлического оборудования WEBER деблокировали тела погибших из искореженных в дорожно-транспортном происшествии автомобилей.

Обстоятельства трагического случая выясняют правоохранительные органы.

Также читайте: Масштабное ДТП в Днепре - столкнулось 10 машин, пострадавших доставали с помощью спецтехники, - Нацполиция

Два человека погибли и двое получили политравмы в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС 01
Два человека погибли и двое получили политравмы в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС 02
Два человека погибли и двое получили политравмы в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС 03
Два человека погибли и двое получили политравмы в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС 04
Два человека погибли и двое получили политравмы в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС 05
Два человека погибли и двое получили политравмы в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Kia вылетела на обочину проспекта Победы в Киеве и врезалась в подземный переход: водитель погиб. ФОТО

Два человека погибли и двое получили политравмы в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС 07
Два человека погибли и двое получили политравмы в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС 08
Два человека погибли и двое получили политравмы в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС 09
Два человека погибли и двое получили политравмы в результате ДТП на Закарпатье, - ГСЧС 10
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100