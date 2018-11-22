Умер начальник ГРУ РФ Коробов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Как сообщили в оборонном ведомстве РФ, Коробов умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Отмечается, что российский генерал-полковник Коробов служил в ВС с 1973 года, работал в военной разведке с 1985 года. На пост начальника ГРУ РФ он был назначен указом президента России в январе 2016 года, когда в возрасте 58 лет скончался его предшественник - Игорь Сергун.
В конце 2016 года Коробов попал в санкционный список США.