Умер очередной начальник ГРУ, посылавший в Лондон Петрова и Боширова. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве РФ, Коробов умер после тяжелой и продолжительной болезни.

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Отмечается, что российский генерал-полковник Коробов служил в ВС с 1973 года, работал в военной разведке с 1985 года. На пост начальника ГРУ РФ он был назначен указом президента России в январе 2016 года, когда в возрасте 58 лет скончался его предшественник - Игорь Сергун.

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Фото: Газета.ру

В конце 2016 года Коробов попал в санкционный список США.