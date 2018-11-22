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22.11.18 08:35

На детской площадке в Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины. ФОТОрепортаж

В среду, 21 ноября, в Киеве в Днепровской районе обнаружили труп. Мужчина скончался на лавочке на территории детской площадки около жилых домов по адресу улица Александра Бойченко, 14.

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Сообщение о происшествии поступили на линии экстренных служб около 23:40. 

Тело обнаружили жители рядом стоящего дома. Они вызвали полицию и скорую помощь. Мужчина лежал на лавочке без признаков жизни, у него изо рта шла пена и были спущены штаны. На вид погибшему 35-40 лет. Документов при себе он не имел, поэтому установить личность пока не удалось.

На детской площадке в Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины 01

По словам сотрудников полиции, выглядел он неблагополучно, но на бездомного не похож. По предположениям медиков, возможно, он скончался от передозировки, но предварительные выводы врачи сделали по внешним признакам. Рядом с телом лежали только пачка сигарет и зажигалка.

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На детской площадке в Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины 02

На месте работали патруль полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Территорию детской площадки оградили. Причины смерти установят при вскрытии.

На детской площадке в Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины 03

Напомним, 19 ноября возле торгового центра Smart Plaza в Шевченковском районе возле станции метро "Политехнический институт" нашли тело мужчины. Он оказался сотрудником ТРЦ. Тело пролежало на паркинге около четырех дней.

На детской площадке в Днепровском районе Киева обнаружили труп мужчины 04

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